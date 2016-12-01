Чорнобильський реактор накрили саркофагом

29 листопада в історії атомної безпеки не лише України, а й, без перебільшення, усього світу, відбулася визначна подія. Величезна куполоподібна споруда, відома серед фахівців як новий безпечний конфайнмент, накрила старий Чорнобильський “Саркофаг”, аби на найближчі 100 років убезпечити аварійний четвертий реактор ЧАЕС, радіоактивне обладнання, залишки ядерних відходів і пилу.

Цей сталевий гігант є унікальним не лише через свої розміри, але й тому, що створений за найновішими технологіями, а його вартість цілком порівняна із кошторисом сучасних міжпланетних проектів, пише BBC.

Історія

Пожежа на Чорнобильській атомній станції сталася 26 квітня 1986 року. За кілька місяців після цієї найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття над четвертим реактором станції збудували об’єкт “Укриття”, який з часом почали називати “Саркофаг”. Планувалося, що він слугуватиме 30 років.

Але досить швидко виявилося, що навіть “Саркофаг”, побудований із сотень тисяч тонн бетоносуміші і металоконструкцій, не витримує пекельного подиху зруйнованого реактора і вкривається щілинами і шпаринами, загальна площа яких з часом сягнула понад тисячі квадратних метрів.

Тому 2007 року після тривалих переговорів із європейськими партнерами уряд України, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також консорціум французьких компаній “Новарка” підписали угоду про будівництво нового укриття.

Розмір має значення

Новий безпечний конфайнмент вражає своїми розмірами: близько 165 метрів завдовшки, 260 метрів завширшки і 110 метрів заввишки.

Нове укриття вище за американську Статую Свободи і лондонський Біг Бен. Хоча воно і поступається паризькій Ейфелевій вежі за висотою, але з металу, використаного для будівництва споруди в Чорнобилі, можна було б побудувати три таких вежі.

Важковаговик

Загальна вага усього об’єкту з обладнанням – близько 31 тисячі тонн.

Металева основа і обшивка нового укриття важать близько 25 тисяч тонн.

Аби зібрати всі металеві сегменти арки конфайнмента, використали 500 тисяч болтів.

Площа загального покриття Чорнобильського сталевого гіганта – 86 тисяч квадратних метрів, що дорівнює 12-ти футбольним полям.

Де будували?

Будувати нове укриття почали 2012 року після завершення підготовчих робіт. Будівельний майданчик був розташований на безпечній відстані він старого “Саркофагу” з огляду на високий радіаційний фон навколо нього.

Саме цей фактор значно ускладнив процес встановлення нового безпечного конфайнменту над укриттям, побудованим у листопаді 1986 року.

По спеціальних рейках гігантську споруду просували у напрямку старого укриття зі швидкістю 6 метрів на день. Спеціально створені надпотужні крани закріпили її над четвертим реактором.

Скільки це коштує?

За станом на 2015 рік, вартість нової споруди сягнула 1,9 мільярда доларів США.

Але створення нового конфайнмента – це лише один з етапів проекту, відомого як План здійснення заходів на об’екті “Укриття”.

Загальна вартість проекту – 2,15 мільярда доларів США. Для порівняння: міжпланетний проект НАСА “Кьюріосіті”, мета якого – дослідження Марсу за допомогою наукової лабораторії, що вже доставлена на цю планету, коштував 2,5 мільярда доларів.

Що далі?

Герметизацію нового конфайнменту планується закінчити восени 2017 року.

Відтоді четвертий реактор, а разом із ним 200 тонн залишків ядерного палива, 43 тисячі кубометрів високорадіоактивних відходів, 630 тисяч радіоактивних відходів і чотири тонни радіоактивного пилу буду поховані щонайменше на 100 років.