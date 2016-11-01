Чорна кіптява та їдкий запах над Сільмашем: чия вина? ВІДЕО

“І знову цей жах… сморід на цілу Коломию, невже ніхто не бачить і не чує?”. З такими словами у соцмережі коломиянка опублікувала відео, як з труби на території колишнього “Сільмашу” іде чорна кіптява.

Мешканці жаліються, що майже щодня у районі вулиць Бандери, Петлюри, Лисенка, а також Привокзальної, можна бачити і відчути дим із запахом спаленої гуми.

На території колишнього Сільмашу на Хмельницького працює спільне українсько-ізраїльське підприємство “Лісова компанія “Лаванда”.

Серед видів діяльності “Лаванди”, згідно із витягом з Єдиного держреєстру, – лісозаготівля та виробництво виробів з деревини.

У Коломиї “Лаванда” займається виготовленням щитів, які успішно продає в Італії.

Підприємство працює вже біля 15 років. Тут офіційно працевлаштовано близько 60 людей.

Головний інженер підприємства Петро Мочерняк показав журналістам підприємство. У приміщенні купи деревини. Залишки від виготовлення щитів “Лаванда” спалює у котлі німецького виробника. Власне, саме це і є джерелом диму, на який жаліються коломияни.

Кіптява йде з труби близько двох хвилин. І так кілька разів вдень, переважно під вечір.

Коломияни жаліються не стільки на чорний дим, скільки на неприємний запах, від якого просото дре в горлі. Деревина ж так не смердить.

У “Лаванді” кажуть – дим їхній, а от запах розповсюджується, ймовірно, від металозбуту, який розташований буквально за кілька кроків від них. Там час від часу спалюють холодильники – тому й такий їдкий запах.

У “Лаванді” зараз мають на меті максимально мінімізувати розповсюдження чорного диму. А от діяльність металозбуту, який спалює холодильники чи телевізори, мають перевірити відповідні органи. Їдкий запах є шкідливим для здоров’я.