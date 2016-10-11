Чому в Україні припинилось “виробництво” професорів і доцентів? Причина проста – bad English

Ректори українських вишів у розпачі: в країні майже зупинився конвеєр з “випуску” професорів і доцентів. З початку 2016-го звання професора та доцента отримала лише 21 людина, проте в минулі роки їх кількість була більшою за 5 тисяч.

А основна причина проста – Міносвіти ввело вимогу хоч трохи знати англійську, пише Тексти.org.ua.

З початку 2016 року атестат професора та доцента в Україні можна отримати за новими правилами. Зокрема, для цього потрібно знати англійську мову. Здавалося б, що в сучасному глобалізованому світі це є природнім, проте, для майбутніх професорів та доцентів така вимога стала нездоланною.

Якщо провести розумовий експеримент і спробувати визначити, хто з Нобелівських лауреатів зміг би отримати диплом професора за правилами, які діяли в Україні до початку 2016 року? Скоріш за все – жоден, бо ці правила орієнтовані майже виключно на людей, які багато років працювали в освітній та науковій системі України та за її правилами.

Проте, коли у званні має потребу “поважна людина”, то бувають і виключення. Наприклад, Віктор Янукович з легкістю отримав звання “проффесора”.

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Нові вимоги

Нові правила почали діяти з початку 2016 року. Вони, безумовно, є більш прогресивними, бо прибирають низку бар’єрів для тих, хто отримав наукові ступені або мають досвід роботи за кордоном.

Одночасно до майбутніх професорів та доцентів висуваються мінімальні вимоги щодо інтеграції до світової системи вищої освіти та науки. Фактично нових вимог три:

* міжнародний досвід, наприклад, навчання або стажування в країні, що входить до ОЕСР або ЄС,

* публікації в виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз,

* та сертифікат про знання іноземної мови відповідно до загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2).

Нові правила діють лише 9 місяців, але вони фактично зупинили верстат, що друкує дипломи професорів та доцентів. Зокрема, статистика свідчить, що протягом 2016 року звання професора присвоєно 16 особам (для порівняння: в 2014 – 1048, в 2015 – 1119), а доцента – 5 (в 2014 -4127, 2015 – 4589).

Насправді проблема, яку не можуть подолати (поки) майбутні професори та доценти, – це отримання сертифікату на знання мови.

Зокрема, рівень, що вимагає МОН (не нижче В2) можна підтвердити, склавши іспит IELS на оцінку вищу за 5.5 балів (максимальна оцінка за цей іспит – 9 балів). Ці бали означають “вищий за середній” рівень.

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