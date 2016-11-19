Чому українці бояться готувати якісну та смачну їжу: думка відомого кулінара

Українці помилково вважають, що корисна їжа обов’язково має коштувати дорого, а тому бояться експериментувати і вчитися новому.

Про це пише відомий український кулінар Євгеній Клопотенко в своєму блозі, передає 24 канал.

Одна із причин, чому українці не готують смачну та корисну їжу – обмеженість продуктів. Хоча на українській землі і можна вирощувати різні екзотичні овочі, проте фермери бояться експериментів.

“В Україні божественні продукти з неймовірним смаком. Буряк, цибуля, картопля, морква, особливо молода – солодка, соковита, ідеальна. Але вибір саме місцевих продуктів може бути набагато ширший. Я постійно питаю в наших фермерів, чому вони не вирощують, наприклад, фенхель? А ті, почувши страшне слово “фенхель”, відповідають, що це дорого. Лише одиниці займаються вирощуванням екзотичних овочів – кольрабі, броколі тощо. Адже в нас клімат, що дозволяє це робити, і найголовніше – у нас прекрасний чорнозем. Продукти, вирощені в нас, – одні з кращих у всьому світі й ідеально підходять для нашого організму”, – вважає кулінар.

Ще одна причина – думати, що якісна їжа – це дорого.

Безумовно, артишоки, омари, трюфелі – це дорого. Але ж є величезна кількість звичайних продуктів, які мають дуже низьку ціну, але варто тільки обробити їх правильно, додати трохи спецій – і ви отримаєте божественний смак,

– зазначає Клопотенко.

Також українці не вміють правильно обробляти продукти, а також бояться експериментувати з ними.

Ми нещадно вбиваємо продукти. А це вже злочин. Причому, злочин проти нашого здоров’я. Ми смажимо у великій кількості олії, поливаємо все тоннами майонезу, змушуючи нашу печінку здригатися від жаху. А ще ми позбавляємо себе можливості відчути справжній, яскравий, смак, що викликає неймовірні емоції, і насолодитися ним сповна,

– пише Клопотенко.

Такий страх кулінар пояснює тим, що українська жінка боїться готувати щось нове для своєї сім’ї, яка звикла до звичного набору страв.

Можливо, це пов’язано з жіночою психологією, тому що жінка, перш за все, готує для родини. Їй страшно приготувати щось нове. Вона хвилюється, що нове не сподобається домочадцям. А навіщо зайвий раз наганяти на себе хвилю негативу, яка може похитнути її авторитет ідеальної дружини, мами й господарки, – додає він.