Чоловіків, які намагалися здати у Коломиї фальшиві євро, взяли під варту

До Коломийського міськрайонного суду для визначення запобіжного заходу доставлено групу осіб – громадян та мешканців Республіки Білорусь, яких досудове слідство в особі посадових осіб Коломийського відділу поліції підозрює у вчиненні злочинів передбачених ч.2 статті 199 Кримінального кодексу України (придбання та збут підроблених грошей).

Про це пише “Судова влада України”.

Досліджуючи надані матеріали справи, суд встановив, що 16 грудня 2016 року близько 16.50 год. підозрювані, володіючи незаконно придбаною у невстановленої слідством особи підробленою іноземною валютою банкнотами номіналом п’ятсот євро в кількості семи штук, з метою збуту, перебуваючи у приміщенні обмінного пункту валют, що у місті Коломиї на вул. Чорновола, 21, збули шляхом обміну на національну валюту України – гривню, дві купюри номіналом п’ятсот євро з ознаками підробки, особі Х., яка стажувалась у вказаному пункту обміну валют на посаді касира.

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Розглянувши всі матеріали та докази по даному провадженню, суд застосував щодо підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят діб.

Тримання під вартою підозрюваних здійснюватимуть в установі виконання покарань № 12 міста Івано-Франківська.