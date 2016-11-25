Чоловіка, який у Коломиї викрав дитину, взято під варту

Чоловіка, якого підозрюють у викраденні дитини, взято під варту.

Вчора, 24 листопада, до Коломийського міськрайонного суду для визначення запобіжного заходу було доставлено раніше судимого мешканця міста Коломиї, 1971 року народження, якого досудове слідство підозрює у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 статті 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини ) та ч. 2 статті 189 Кримінального кодексу України (вимагання), пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Коломийського міськрайонного суду.

Досліджуючи матеріали справи, суд встановив, що 22 листопада 2016 року близько 13.00 год. підозрюваний викрав неповнолітнього, якого в подальшому незаконно привіз у будинок №3 по вул. Коссака, що в місті Коломиї, де наніс останньому один удар кулаком в ділянку голови та всупереч його бажання утримував у будинку.

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Продовжуючи свої злочинні дії, підозрюваний в телефонному режимі вимагав у матері неповнолітнього за його звільнення 7 тисяч гривень.

Цього ж дня чоловік отримав частину грошових коштів в сумі 233 гривні за звільнення неповнолітнього від його вітчима та був затриманий працівниками поліції.

Розглянувши всі матеріали та докази по даному провадженню, суд застосував щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в установі виконання покарань №12 міста Івано-Франківська.