Чоловіка, який у Коломиї напав з ножем на дівчину, взяли під варту

Чоловіка, який у Коломиї напав з ножем на дівчину, взяли під варту

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Коломийським міськрайонним судом задоволено клопотання місцевої прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо 48-річного жителя райцентру.

Установлено, що 27 листопада зловмисник, перебуваючи в парку неподалік міського озера, грубо порушуючи громадський порядок, вчинив напад на 19-річну дівчину, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

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При цьому він, погрожуючи ножем, спричинив їй поранення у виді різаної рани правої руки.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення,  передбаченого  ч.4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

За вказане правопорушення йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Досудове  розслідування  триває.

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