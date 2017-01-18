Чоловік, якого знайшли мертвим на вокзалі у Коломиї, помер від переохолодження

Як повідомляли, 17 січня, приблизно о 2-ій годині ночі у Коломиї на території залізничного вокзалу виявили чоловіка без ознак життя.

Як повідомив “Дзеркалу Коломиї” начальник поліції Остап Білейчук, за попередньою версією, чоловік, ззовні схожий на безпритульного, помер від переохолодження.

Проведеними заходами встановлено, що померлим чоловіком був 45-ти річний житель одного з сіл Коломийського району.

“Тріскучий мороз може стати загрозою не тільки для безпритульних або незаможних. Небезпека залишитися один на один з лютою зимою підстерігає будь-кого. Людина може посковзнутися і вдаритися об лід, може статися серцевий напад і так далі. Іноді подібних постраждалих приймають у нас за п’яних, і, вважаючи, що сам винен, деякі проходять мимо. Хоча й сп’янілу людину залишати без допомоги, звичайно, не можна.

Така позиція – “моя хата скраю” – особливо небезпечна зараз, у сильні морози.

Людина може обморозити ноги, руки, а то й зовсім замерзнути, не кажучи вже про те, що сама причина втрати свідомості теж може нести смертельну небезпеку.

Проходити повз людину, яка опинилася в небезпеці – злочин”, – наголошує Остап Білейчук.

У разі виявлення людини у невідкладному стані, яка не може особисто звернутися за наданням екстреної медичної допомоги, і за відсутності медичних працівників громадянин України або будь-яка інша людина, зобов’язані:

– негайно викликати екстрену медичну допомогу або повідомити про виявлену людину у невідкладному стані і про місце події працівників найближчого закладу охорони здоров’я;

– по можливості надати виявленій людині необхідну допомогу, в тому числі шляхом перевезення до найближчого закладу охорони здоров’я.

Щоб уберегти себе і своїх близьких від переохолодження, слід дотримуватися деяких правил:

– не виходьте на вулицю без необхідності. Якщо ж це неможливо, то скоротіть час перебування на морозі;

– не вживайте алкоголь перед виходом на вулицю і під час перебування на морозі (краще випийте гарячого чаю);

– не будьте байдужі, не проходьте повз людину, яка опинилася в біді, іноді навіть один телефонний дзвінок в екстрені служби (102,103) може врятувати життя.