Чи засудять нетолерантних?

Чи засудять нетолерантних?

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Микола Савчук

Що більше світ говорить про толерантність, то менше її стає. Це щось подібне до фольклору: що більше його записують і про нього ведуть мову – то менше чуємо автентичних мелодій і пісень. Отже, недавно у близькому від кордону польському місті Жешуві, яке українці традиційно називають Ряшевом і в якому тепер багато наших студентів з Галичини, сталася неприємна історія…

Поблизу залізничного двірця якийсь бізнесмен з України сидів у ресторані з польською панею і мило розмовляв за вечерею. Аж тут увійшли чотири чоловіки-поляки, які зневажливо звернулися до жінки-польки. І тут наш підприємець заступився за даму і вийшов з грубіянами надвір, де ті жорстоко побили джентльмена з України, ґрунтуючи свою злість на національній різниці. Історія прикра, неприємна. Слід віддати належне польській поліції, яка зразу ж спіймала двох хуліганів, а відтак ще двох. Ті пояснили, що повважали побитого росіянином і нібито тому віддухопелили його. Очевидно, згадавши всю польсько-російську історію, закінчуючи трагедією президентського літака. Польська прокуратура порушила кримінальну справу за статтею про національну нетерпимість чи образу (щось приблизно таке). Тепер чекаємо як розвиватиметься ця резонансна справа.

Don Yapon

Але повідомлення у Фейсбуці, як то часто буває, є поверховим і залишає багато запитань та недомовок. Наприклад, ми не знаємо якою мовою розмовляв бізнесмен з України і пані з Польщі. Здається, наші галицькі торгівці непогано знають польську і в Польщі нею послуговуються. Отже, якщо вони розмовляли польською, то це не викликало б роздратування польських хуліганів. Не могли вони розмовляти й українською, бо наразі не відомо випадку, коли б звичайні польські жінки розмовляли нашою мовою. Отже, або підприємець був російськомовним, або обидвоє були російськомовні і російськодумні. Відповідно, російська мова викликала обурення поляків. Це лише версія, яка цілком могла мати місце.

Якщо ж підприємець був українцем і говорив українською, а його побили, вважаючи росіянином і сприймаючи його українську за російську, то виходить трагікомедія. Тепер хуліганів мали б судити за те, що вони побили українця, маючи його за росіянина? Чи тут і справді так є, чи інформатори Фейсбуку все поставили догориніг?

Приблизно рік тому у Фейсбуці хтось розмістив хитромудре повідомлення про те, що один заробітчанин, громадянин України зайшов до крамниці в якомусь польському містечку, де стояли підпилі поляки. Почувши, що цей чоловік говорить не по-польськи, вони його всіляко ображали, а врешті побили. І в цьому випадку автор повідомлення «забув» написати якою ж мовою розмовляв той громадянин з України. А говорив він, очевидно, російською, бо україномовні люди в Польщі непогано знають польську і послуговуються в побуті нею. Лише російськомовні хочуть довести свою мовну вищість і вважають зайвим розмовляти мовою корінного населення де б це не було – в Україні, Німеччині, Польщі. Щоправда, у Польщі за таке можуть дати по писку.

Отже, ми починали про толерантність. Про неї найбільше теревенять у європейських країнах, але виглядає, що в Україні, де про толерантність менше базікають, – дотримуються її більше. Бо де ви чули, щоб українці побили когось за те, що він у Львові розмовляє польською або в Києві – російською?..

Микола САВЧУК

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