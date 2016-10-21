Чи полегшать життя українцям нові пластикові паспорти і скільки коштуватимуть

З 1 жовтня 2016 року українці отримують нові внутрішні паспорти – пластикові, з електронним чіпом. Видаватиметься такий документ на 10 років. Перший раз – безкоштовно, потім – доведеться купувати. Як наразі просувається процес видачі нових документів, яка їх ціна та чи виправдана така реформа.



Нагадаємо, паспорт громадянина України у формі ID-картки видають в Україні ще з січня 2016 року. Першим етапом було запровадження внутрішніх біометричних паспортів для осіб, яким виповнилося 16 років і котрі отримують паспорт вперше. У жовтні стартував уже другий етап – пластиковий паспорт з 1 жовтня зможуть отримати українці, які досягли 14 річного віку. А також – решта громадян України – у випадку втрати паспорта, псування, зміни прізвища або необхідності вклеювання фотокарток при досягненні 25- або 45-річного віку. Тобто примусової заміни старих паперових паспортів на нові пластикові не буде, однак нові паспорти старого зразка більше не видаватимуть, передає канал 24.

Особам, що не досягли 18-річного віку, паспорт оформлятиметься на 4 роки, а всім іншим – на 10 років.

Як проходить видача?

Як відзначив в коментарі сайту “24” Сергій Гунько, керівник прес-служби Державної міграційної служби України, 1 жовтня набув чинності закон про внесення змін до діючого закону “Про єдиний державний демографічний реєстр”, який дав можливість оформлювати пластикові паспорти усім категоріям громадян.

На сьогодні декілька постанов, підготовлені міграційною службою, перебувають у Кабінеті Міністрів. Ми очікуємо, що найближчим часом вони будуть все ж таки прийняті, і ми розпочнемо так звану другу фазу – видавати паспорт у формі ID-картки громадянам, яким необхідно змінювати документи, – зазначив керівник прес-служби Державної міграційної служби України.

Ніяких проблем із оформленням ID-карток наразі, за словами Гунько, немає. У свою чергу, відповідно до змін в законодавстві, право на прийом і видачу нових документів отримали Центри надання адміністративних послуг. Очікується, що вони скоро закуплять необхідне обладнання і приєднаються до процесу видачі пластикових паспортів.

Адже як показує досвід січня 2015 року, коли запровадили біометричний паспорт для виїзду за кордон, тоді були великі натовпи. Ми намагаємося зробити все, щоб не створювати таких незручностей,

– підкреслив він.

І додав: міграційна служба через ProZorro провела тендерні процедури, зараз закупівля обладнання на фінішному етапі. І якщо сьогодні воно встановлено лише в трьохсот тридцяти підрозділах міграційної служби з шестисот, то найближчим часом у планах закупити обладнання у всі підрозділи.

Що зі старим паспортом?

Вивчаючи досвід європейських держав, наголошує Гунько, які більше 10 років тому запровадили ID-картки, очікується, що перехід на електронні документи відбудеться у найближчі 4 роки. Причому абсолютно природнім шляхом. У міграційній службі кажуть: паспорт старого зразка на невизначено довгий термін залишатиметься чинним.

Яка ціна?

Одна з постанов Кабміну, яка зараз перебуває на розгляді, – це, власне, “вартість адміністративної послуги”. За словами Гунько, адміністративний збір включатиме, згідно закону, окрім вартості адміністративної послуги ще вартість бланку. Відтак, пластиковий паспорт орієнтовно коштуватиме до 300 гривень. Але точну вартість назве Кабінет Міністрів згодом.

Чи можна отримати паспорт без електронного чіпа?

Ні. Без електронного чіпа внутрішніх біометричних паспортів не буде. Адже електронний носій – ключовий елемент захисту від підробки документу. Якщо окремим громадянам будуть видавати менш захищені документи, переконує керівник прес-служби Державної міграційної служби України, тоді порушуватимуться права інших громадян. До того ж видача пластикових паспортів без чіпа в світі теж не практикується.

Чи є обладнання для зчитування?

Пластик-картка сама по собі є достатнім документом, яка дозволяє ідентифікувати особу. Тобто виконати функцію паспорта без зчитування чипу. Зчитування необхідне, коли є сумніви в правдивості документу (для цього є обладнання в міграційній та прикордонній службах, які, власне, можуть це робити).

В нових пластикових паспортах не робитимуться відмітки про реєстрацію шлюбу, однак кожному із подружжя видаватимуть свідоцтво про шлюб. Так само у внутрішній біометричний паспорт графічно не вноситимуться дані про місце реєстрації. На вимогу особи разом з паспортом-карткою надаватиметься паперовий витяг з реєстру, якщо документально потрібно буде підтвердити місце реєстрації.

Разом з тим, для зчитування інформації з паспорту не потрібне надто складне обладнання – більшість моделей сучасних смартфонів можуть це робити. Програмне забезпечення, необхідне для зчитування даних пластикового паспорту, доступне для безкоштовного завантаження на сайті виробника – “Поліграфкомбінат “Україна”.

Як покращить життя?

Головний мотив запровадження ID-карток, як у інших країнах світу, так і в Україні – це безпека. Підробити біометричний документ фактично неможливо. Водночас, як показує досвід іноземних держав, після запровадження таких документів, коли є певна кількість пластикових паспортів на руках, стрімко розвиваються інші сервіси. І чим більше електронних документів, тим вища мотивація бізнесу вкладати кошти в створення таких сервісів. І йдеться не лише про державні адміністративні послуги, а й про комерційні, наприклад, банківські.

Чому нераціонально?

Експерт центру політико-правових реформ Віктор Тимощук погоджується, що новий документ краще захищений від підробок, ніж паперовий паспорт. Плюс це вимога Європейського Союзу. Однак, вважає він, такий плюс одночасно є й мінусом. Адже, по-перше, говорить Тимощук, оформлення внутрішніх біометричних паспортів обходиться державі дуже дорого. Наявність у пластику безконтактного електронного носія робить цей документ недешевим у виготовленні та експлуатації.

Також через те, що це чіпований паспорт, його отримання ускладнюється. Звертатися за ним можна буде в підрозділи міграційної служби, котрі мають спеціальне обладнання. На жаль, в більшості центрів надання адмінпослуг чи тим паче в районних адміністраціях чи сільських громадах поки що отримати цей документ буде практично неможливо, – підкреслює Тимощук.

Вартість обладнання для оформлення ID-карток разом з підключенням, додає він, коштує від 300-500 тисяч гривень. Тимощук вважає, що Україні не потрібен саме цифровий паспорт. Достатньо було б просто захищеного від підробок пластикового документа, який можна було б замовляти в будь-якому органі самоврядування. І користуватися таким паспортом було б зручніше.

Більше того, наголошує Тимощук, власники паперових паспортів будуть в кращій ситуації, ніж власники нових ID-карток. Бо у першому випадку легко зробити, приміром, перереєстрацію місця проживання навіть у віддалених населених пунктах. У власника пластику виникне додаткова потреба йти за довідкою про реєстрацію місця проживання. Бо як, зазначалося вище, у новому паспорті прочитати візуально її неможливо.

Реформа нераціональна і завищена у вартості. Ілюзія, що з паспортом буде поєднаний цифровий підпис – несуттєва перевага. Тим, хто хотів мати електронний підпис, не складно було отримати його на флешці й використовувати,

– уточнив експерт центру політико-правових реформ.

Отже, виходить, реформа із запровадженням внутрішніх біометричних паспортів досить двозначна. З одного боку, пластиковий документ спрощує життя та економить час. Вся інформація про людину зберігається в електронному варіанті, відтак адміністративні послуги можна отримувати, не виходячи з дому. З іншого боку, є купа нюансів. Немає 100% гарантії захищеності серверів, що зберігають біометричні дані власника документа. Або чи будуть персональні дані справді під контролем, якщо інформацію з “пластику” можна зчитати навіть зі смартфону, коли документ у кишені? Тобто, це говорить про те, що запроваджені електронні технології видачі біометричних документів потрібно вдосконалювати та розвивати.