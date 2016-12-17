Чи пасуватиме Шевченкові новорічна шапка?

Торік напередодні різдвяних свят пам’ятник Шевченкові простояв дві години в яскравій новорічній шапці. Люди, які проходили поряд, проявляли різну реакцію: від обурення до схвалення.

Стражі порядку угледіли тут чи то крамолу, чи провокацію – годі сказати. Аби подалі від гріха, вирішили шапку з Кобзаря зняти. Повважали, що Тарасові Григоровичу зовсім не зимно стояти на холоді простоволосим, бо він з бронзи.

Цьогоріч активісти ГО “Коломийські атракції”, які підтримують різдвяний ярмарок, організовуючи різноманітні святкові заходи та оформлення, вирішили пам’ятник знову прикрасити. Але тепер підійшли до справи обачніше і запустили інтернет-голосування в соцмережі з питанням “Чи одягати шапку Шевченкові?”, пише “Дзеркало Коломиї”.

На нинішній день понад 50 відсотків респондентів висловилися “за” і менше 50 відсотків – “проти”.

“ГО “Коломийські ат­рак­ції” взяли собі за мету робити якісні культурні та святкові заходи у місті, – розповідає представниця організації Софія-Надія Віконська. – Орієнтація на громаду – є для нас пріоритетом, тому у питанні, де між членами команди виникають неточності, на громаду хотіли б надіятись та з нею вирішувати. Тішить, що і молодь, й інтелігенція активні у соціальних мережах, тому було обрано саме такий “бюджетний” варіант ознайомлення із думкою коломиян. Окрім питання святкової шапки на пам’ятнику, ми мали ще кілька запитань щодо заходів біля ярмарку, але кількість ботів показала, що ставити ці питання – нема сенсу”.

Голова Коломийської “Просвіти” Василь Глаголюк цього року також не вбачає у цьому кощунства чи якоїсь наруги над пам’яттю Шевченка: “Не схвалюю таку акцію, але й не засуджую. Молодь має рацію в тому, що нашого пророка не слід канонізувати й зачислювати в сонм святих. Якщо вам подобається, аби пам’ятник виглядав кілька днів веселіше, – то вперед. Головне, не переходити моральну планку…”.

Щодо одягання Шевченка в святкову шапку, то акція має на меті наблизити сприйняття національного поета до живого, а не іконного образу.

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