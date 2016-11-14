Чи готова Коломия до снігу: перелік техніки, якою володіють комунальні служби міста

У Коломиї сучасної снігозбиральної техніки — обмаль. З початком снігопадів на центральні вулиці міста виїхали шість одиниць снігоочистної техніки.

Якщо проїжджі частини центральних доріг прочищені від снігу, то тротуари – розчистили лише подекуди. І ті, що розчищені, ще не встигли посипати, тому пішоходам стає важко пересуватися вулицями.

Як жовтні інформувала Коломийська міська рада, в автопарку КП “Полігонекологія” є грейдер, трактори Т24, Т34, Т80 і Т82, МАЗи та розкидувачі піску. Загалом – вісім одиниць техніки.

Також на балансі іншого комунального підприємства “Коломияводоканал” є потужний Т150 з відвалом для прибирання снігу, а у власності КП “Житлоінфоцентр” – два трактори Т25 і Т82.

У разі необхідності комунальники можуть задіяти підйомник, висотою 20 метрів для збивання бурульок.

Торік за кошти міського бюджету були закуплено трактор для для чистки тротуарів і підсипання спеціальною сумішшю обледеніння пішохідних доріг.

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї”, коломиян штрафуватимуть за нерозчищений сніг.