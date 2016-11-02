Четвертий за рік підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю викрили на Прикарпатті. ФОТО

Працівниками податкової міліції в ході проведення операції “Акциз-2016” виявлено та припинено діяльність чергового підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Про це повідомили в оперативному управлінні Головного управління ДФС в Івано-Франківській області, передає Фіртка.

Як встановили правоохоронці, у одному із нежитлових приміщень, розташованому у м. Івано-Франківську, здійснювалось незаконне виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво.

Під час проведених заходів податкові міліціонери виявили та вилучили близько 300 літрів рідини із різким запахом спирту, 95 пляшок горілки різних торгових марок та різних ємностей (пляшки по 0,5 л та 0,7 л), 24 пляшки коньяку по 0,5 літри кожна, які марковані марками акцизного податку невстановленого взірця, 5 пакетів з горілкою в тарі Bag-in-Box різної ємності без марок акцизного податку загальною ємністю 12 літрів, марки акцизного податку невстановленого взірця, інші комплектуючі та обладнання для виготовлення незаконної продукції та ін.

Загальна сума вилучених товарно-матеріальних цінностей склала 50,2 тис. гривень.

На сьогодні тривають слідчі дії.

Загалом, з початку року це 4 підпільний цех з незаконного виготовлення лікеро-горілчаних виробів, викритий на Івано-Франківщині.