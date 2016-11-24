Чернівчанин обікрав на Коломийщині помешкання

22-річного чернівчанина підозрюють у викраденні плазмового телевізора, системного блоку від комп’ютера, золотого персня та 500 грн.

До Коломийського відділу поліції звернувся 23-річний мешканець одного із сіл району з повідомленням про те, в липні невідома особа шляхом відважування вхідних дверей таємно проникла в будинок, звідки викрала вказані речі та гроші, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Правоохоронці провели низку розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний мешканець Чернівців, який уже був суджений за скоєння майнових злочинів. Під час санкціонованого обшуку в його винайманому помешканні, в ході розпочатого раніше кримінального провадження, правоохоронці виявили та вилучили крадене майно.

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Зараз вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри та обрання міри запобіжного заходу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення…) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.