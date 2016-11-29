Через відсутність світла у франківському аеропорту не зміг приземлитися літак

Вчора о 20.53 год. на лінію 101 в ОКЦ УДСНС в області надійшло повідомлення про те, що в ДП “Міжнародний аеропорт Івано-Франківськ” відсутнє електропостачання, внаслідок чого не може здійснити посадку рейсовий літак “Київ – Івано-Франківськ” авіакомпанії МАУ.

Черговий диспетчер аеропорту інформацію підтвердив. Згідно графіку літак мав здійснити посадку о 20.30 год. Через відсутність освітлення посадкової смуги о 21.26 год. екіпаж повітряного судна прийняв рішення про посадку на запасному аеродромі в м. Львів, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

О 21.45 год. рейсовий літак “Київ – Івано-Франківськ” здійснив посадку на запасному аеродромі в м. Львів. 29.11.2016 о 01.32 год. за повідомленням чергового диспетчера аеропорту електропостачання в ДП «Міжнародний аеропорт Івано-Франківськ» відновлено. Попередньо, електропостачання було припинено внаслідок пошкодження підземної кабельної лінії електропередач (10 кВ).