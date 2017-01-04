Через снігопад на ділянці траси Київ — Чоп заборонили рух вантажівок

Обмеження запровадили для вантажного великогабаритного транспорту, який перешкоджає снігоочисній техніці.

У зв’язку з погіршенням погодних умов (сильні опади снігу та пориви вітру, обмеження видимості) із 09.00 сьогодні, 4 січня, обмежено рух вантажного автомобільного транспорту на ділянці автомобільної дороги державного значення М-06 Київ – Чоп км 621–702 від міста Стрий до межі із Закарпатською областю, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на службу автомобільних доріг.

Дорожники наголошують, що під час роботи снігоприбиральної техніки водії транспортних засобів повинні забезпечити безперешкодний рух спецтехніки та не створювати заторів.

“При погіршенні погодних умов водіїв та перевізників закликають при можливості утриматись від поїздок, адже великогабаритні автомобілі часто стають причиною обмеження руху, під час заносу блокуючи проїжджу частину, або ж зупинки таких вантажівок на узбіччях, що своєю чергою призводить до затримки снігоочисної техніки та ускладнює роботу дорожникам”, – йдеться у повідомленні.