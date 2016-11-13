Через сильний снігопад франківські комунальники закликають не виїжджати за межі міста

В Івано-Франківську до прибирання доріг задіяні всі двірники та комунальна техніка. Однак через сильний снігопад комунальники не встигають прибирати місто.

Про це у Фейсбуці написав директор департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Михайло Смушак, передає КУРС.

“Від 21 години суботи і до цього часу в місті працює вся наявна техніка. Зранку, від шостої години особисто, разом з директором КП “МДК” Віталієм Бурком об’їжджали місто. Викликані працівники “Зеленого господарства” для прибирання зламаних дерев. Працюють усі двірники. На жаль, сильний снігопад і вітер продовжуються і за годину-півтори майже не видно, що було прочищено. Але люди працюють“, – повідомив Смушак.

Втім, проїзд на центральних вулицях забезпечений, громадський транспорт рухається.

“Серйозних проблем, як по деяких інших районах, немає. Єдине, при можливості, краще сьогодні утриматись від поїздки автомобілем. Особливо якщо їхати за межі міста. Загалом, ситуація під контролем, і після припинення снігопаду за дві-три години все буде остаточно прочищено”, – запевняє головний комунальник Івано-Франківська.

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