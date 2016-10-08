Через проблеми з будматеріалами ремонт доріг на Прикарпатті може затриматися

Вчора, 7 жовтня, під час наради голови ОДА Олега Гончарука з керівниками структурних підрозділів, служб та установ області порушили питання про ремонт доріг Івано-Франківщини.

Як доповів начальник Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Василь Буджак, наразі існує проблема доставки сипучих будматеріалів, які використовуються для виконання робіт по поточному середньому, поточному дрібному та експлуатаційному ремонту автомобільних доріг, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

“Загалом, процес ремонтних робіт згідно з планом продовжується на усіх ділянках автошляхів, – зазначив Василь Буджак. – Але недостатня кількість вагонів для перевезення сипучих будматеріалів може спричинити певну затримку ремонту доріг на Прикарпатті“.

Як розповів начальник Служби автомобільних доріг, розв’язання зазначеної проблеми нині є нагальним, адже завезені раніше запаси будівельних матеріалів закінчуються.

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