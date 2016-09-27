Через проблеми в школі прикарпатський школяр провів ніч у новобудові

У ніч на суботу івано-франківська поліція шукала дванадцятирічного школяра. Підліток після повернення зі школи пішов гуляти й додому не повернувся.

Його мобільний телефон був вимкнений. Батьки повідомили про зникнення хлопця в поліцію. Працівники ювенальної превенції цілу ніч шукали хлопця, а вранці він вийшов на зв’язок, пише Афіша Прикарпаття.

З’ясувалося, що школяр ночував на новобудові, бо мав проблеми в школі. З початку цього навчального року працівники підрозділу ювенальної превенції розшукали чотирьох зниклих підлітків