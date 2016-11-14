Через негоду затримуються поїзди, які курсують на Прикарпаття

Станом на ранок 14 листопада через складні погодні умови сталися затримки в русі близько 30 поїздів, половина з них вибилися з графіка більш ніж на півгодини.

Наслідки негоди ліквідовують понад 4,7 тисяч колійників, майже 300 енергетиків та 13 снігоочисних і снігоприбиральних машин. Енергетики ліквідовують знеструмлення двох ділянок на території регіональних філій: “Львівська залізниця” та “Південно-Західна залізниця”, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.

Наразі відстають від графіка руху наступні поїзди: №42 Трускавець-Дніпропетровськ – запізнення на 3 год., №110 Львів – Херсон – на 2 год. 24 хв., №358 Рахів – Київ на 2 год. 41 хв., №135 Одеса – Чернівці – на 1год. 31 хв., №228 Львів – Одеса – на 1 год.12 хв., №114 Мукачеве – Харків – на 1 год.03 хв., №49 Київ – Трускавець – на 52 хв., №136 Чернівці – Одеса – на 53 хв., №75 Кривий Ріг – Київ – на 58 хв., №86 Львів -Новоолексіївка та №114 Івано-Франківськ – Київ – на 46 хв., №76 Київ-Кривий Ріг – на 35 хв., №357 Київ-Рахів та №81 Київ-Ужгород – на 34 хв., №43 Київ-Івано-Франківськ – на 27 хв.

Сніговий покрив у Тернополі сягає 60 см, Шепетівці – 50 см, Жмеринці – 30 см, Львові та Івано-Франківську – 35 см.