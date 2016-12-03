Через негоду туристів просять утриматися від походів у гори

Через негоду туристів просять утриматися від походів у гори

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У зв’язку з погіршенням погодних умов на Прикарпатті служба з надзвичайних ситуацій просить утриматися від походів в гори.

В Карпатах посилення вітру до 25-30 м/с та хуртовини. За таких умов навіть досвідченим туристам дуже легко збитися з наміченого маршруту, втратити відомі орієнтири, опинитися у незнайомих і небезпечних місцях. А пережити в горах ніч без хорошої екіпіровки – це означає замерзнути, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Don Yapon

Тож перш, ніж вирушити за адреналіном на гірські схили, добре зважте свої реальні можливості та подумайте про зворотній бік, на перший погляд, цілком захоплюючої та цікавої прогулянки в горах.

А якщо, все-таки, вирішите помандрувати в гори, то одне з найголовніших правил – обов’язкова реєстрація та інструктаж в гірських пошуково-рятувальних відділеннях.

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