Через негоду туристів просять утриматися від походів у гори

У зв’язку з погіршенням погодних умов на Прикарпатті служба з надзвичайних ситуацій просить утриматися від походів в гори.

В Карпатах посилення вітру до 25-30 м/с та хуртовини. За таких умов навіть досвідченим туристам дуже легко збитися з наміченого маршруту, втратити відомі орієнтири, опинитися у незнайомих і небезпечних місцях. А пережити в горах ніч без хорошої екіпіровки – це означає замерзнути, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Тож перш, ніж вирушити за адреналіном на гірські схили, добре зважте свої реальні можливості та подумайте про зворотній бік, на перший погляд, цілком захоплюючої та цікавої прогулянки в горах.

А якщо, все-таки, вирішите помандрувати в гори, то одне з найголовніших правил – обов’язкова реєстрація та інструктаж в гірських пошуково-рятувальних відділеннях.