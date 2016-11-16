Через негоду мешканці багатьох сіл Коломийщини сиділи без світла, а через нерозчищені тротуари їм доводиться обминати автівки

Через негоду мешканці багатьох сіл Коломийщини сиділи без світла, а через нерозчищені...

Снігову стихію на дорогах Коломийщини загалом вдалося приборкати, – запевнив перший заступник голови РДА Нестор Печенюк.

У всіх населених пунктах району відновлено електропостачання. Наразі без світла залишаються окремі вулички місцевого значення, але електрики там працюють.

Відновлено транспортні сполучення до всіх сіл, окрім хутора Кринички біля Назірної.

На розчищенні снігових заметів задіяний транспорт агроформувань та місцевих підприємців.

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На середу зранку розчищали і розширювали дорогу до Джуркова, відрізок шляху Лісна Слобідка – Казанів та дорогу до Городенки за Гвіздцем. Автобусне сполучення повністю відновлено.

Правда, тротуари досі залишаються нерозчищеними. Пішоходи, наражаючись на небезпеку, ходять пішки центральними дорогами, оминаючи автівки.

На Коломийщині складна з цим ситуація в Печеніжинській ОТГ – попри значний рух автомобілів там комунальні служби так і не розчистили тротуари. Не поспішали приводити до ладу й центральну дорогу у тому ж Печеніжині.

Щодо забезпечення електропостачанням, то директор МРЕМу Богдан Гейтота підтвердив слова Нестора Печенюка про його відновлення в селах і селищах району.

Найбільше постраждали пригірські села: Великий та Малий Ключеви, Спас, Сопів, Печеніжин, Слобода.

Найважче дався ремонтникам Великий Ключів. Тут два дні тривали безперервні роботи з відновлення подачі електроенергії.

Як повідомляли, у неділю в Коломийській райдержадміністрації було створено оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації й організовано цілодобове чергування.

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