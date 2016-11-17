Через недбалість лісників на Надвірнянщині зрубано дерев на чотири мільйони гривень

Прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження проти посадових осіб Надвірнянського спеціалізованого агролісгоспу. Їх підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків.

Внаслідок неналежної охорони лісгоспу з грудня 2014 по жовтень 2016 року посадовці допустили незаконну порубку дерев різних порід об’ємом 709,33 м3, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прокуратуру області.

Таким чином, навколишньому природному середовищу спричинили збитки на понад 4 млн грн.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років зі штрафом.