Через Львів планують прокласти вузькоколійку “Київ – Берлін”

В Україні працюють над проектом створення швидкісного вузькоколійного сполучення “Київ – Берлін”, маршрут якого проходитиме через Львів та Варшаву.

Під час Міжнародного економічного форуму у Львові міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що в Україні працюють над реалізацією проекту швидкісного вузькоколійного сполучення між Києвом та Варшавою, пише Твоє місто.

“Зараз бачимо співпрацю у питанні створення вузькоколійки “Київ – Львів – Варшава – Берлін”. Ми розуміємо, що в Україні немає швидкісного пасажирського сполучення, – зазначив Володимир Омелян. – Потяги “Інтерсіті+” – це новий щабель, у порівнянні зі старими радянськими вагонами, але навіть тут маємо швидкість максимум 160 км/год. Сучасна швидкісна залізниця має забезпечувати швидкість 250-350 км/год. Це абсолютно інший тип рейок і потягів. До цього маємо йти, адже залізничний транспорт є найекологічнішим видом транспорту (у сфері пасажирських перевезень): уся Європа це розуміє”.

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Заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Віктор Довгань зазначив, що можливості та шляхи реалізації проекту “Євроколія” опрацьовуються міністерством упродовж кількох років. Однак його практичне втілення передбачає проведення попередніх досліджень щодо вантажо- та пасажиропотоків, а також розробку техніко-економічного обґрунтування.

“Основними перевагами реалізації цього проекту буде: зменшення тривалості поїздок; підвищення комфорту пасажирів шляхом усунення незручностей, спричинених зміною ширини колії (потреби пересадки, перестановки вагонів та врахування цих моментів під час планування маршруту поїздки). Окрім того, це допоможе зберегти тенденцію зростання популярності туристичних потоків до Львова як історичного та культурного центру”, – йдеться у відповіді на запит.

Додамо, у квітні 2015-го року тодішній в. о. гендиректора “Укрзалізниці” Максим Бланк сказав: “На території Львівщини можна буде прокласти суміщену колію загальною протяжністю 67 км, модернізувати інфраструктуру колії, електропостачання, сигналізації і зв’язку, облаштувати вокзальний комплекс прикордонної станції Рава-Руська, зупинку львівської приміської станції Брюховичі, куди прибуватиме потяг. Реалізація цього проекту зменшить тривалість мандрівки, підвищить комфорт пасажирів, усуне незручність, спричинену переставлянням вагонів з широкої колії на вузьку“, – повідомляла онлайн-версія газети “Магістраль”.