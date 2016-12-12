Через грип школи та дитсадки Коломиї закрили на карантин

Усі школи та дитсадки у Коломиї від завтрашнього дня, 13 грудня, будуть закриті на карантин у зв’язку з підвищенням захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Навчальний процес призупинять з 13 по 16 грудня включно, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Дітей відправили у вимушені канікули відповідно до розпорядження міського голови Ігоря Слюзара.

“Шановні батьки! Відповідно до розпорядження міського голови в школах та садках призупинено навчальний процес з 13 по 16 грудня.

В позашкільних навчальних закладах посилено контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму та навчання проводиться згідно затвердженого розкладу”, – йдеться у повідомленні управління освіти Коломийської міської ради.

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