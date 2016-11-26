Через фірмана на трасі поблизу Львова у ДТП потрапили три автомобілі. ФОТО

Вчора на трасі Львів-Шегині, в с. Зимна Вода, що біля Львова, трапилася автопригода за участю трьох автомобілів та фіри.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, 85-річний водій фіри, житель Зимної Води, переїжджав дорогу Львів-Шегині, у той момент у фіру в’їхав Daewoo Lanos. Після маневру легковик виїхав на зустрічну смугу руху, а водій авто Skoda Octavia, що їхав позаду Lanos’а, також в’їхав у віз, пише zahid.net.

Від удару з авто Skoda фіру викинуло на зустрічну, де вона зачепила Opel Combo.

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Внаслідок ДТП госпіталізували фірмана, а також пошкоджено три автомобілі.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка має встановити всі обставини автопригоди.