Через буревії на Прикарпатті стався деревопад. ФОТО+ВІДЕО

Упродовж суботи і неділі, 29-30 жовтня, через буревії на Івано-Франківщині стався справжнісінькій деревопад. Рятувальники з десяток разів виїжджали, аби розчистити дороги й тротуари від повалених дерев.

Найбільше випадків у Івано-Франківську, схожі ситуації – в Коломийському, Калуському та Рогатинському районах. У приміському селі Хриплин через вітер ще й знесло дахову покрівлю, потерпілих немає, йдеться в сюжеті телеканалу “402”.

Всього ж у Івано-Франківську вітер повалив вісім дерев.

Знищені дерева комунальники використають для господарських цілей, а на їхньому місці обіцяють висадити молоді саджанці.