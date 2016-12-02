Через чотири автобуси контрабанди виникла стрілянина на українсько-польському кордоні

Вчора біля пункту пропуску “Шегині” митного поста Мостиська сталася сутичка з використанням вогнепальної зброї між працівниками “Митної сотні” та 30-40 зловмисниками.

Про це у Facebook повідомив Міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає “Дзеркало Коломиї“.

За його словами, “порушники намагалися провести чотири мікроавтобуси контрабанди. Коли їх викрили та намагалися затримати, ті викликали “підмогу” у кілька десятків чоловік, які розпочали заворушення”.

“Вибили вікно автобуса та дали одному з водіїв втекти на авто. При цьому був збитий один із співробітників Митної сотні, який перегородив собою проїзд. Зупинити сутичку Мобільній групі вдалося лише застосувавши збою”, – зазначив Олександр Данилюк.

Він додав, що “збитого співробітника Митної сотні доставили у лікарню”.

“Проти порушників розпочаті відповідні дії. Оцінюється вартість контрабанди в трьох автобусах, які вдалось затримати. Також розглядається питання порушення кримінальних справ проти співробітників митниці через можливість корупції”, – повідомив Міністр фінансів України.