Часник і цибуля, вітаміни та імуномодулятори від вірусів не рятують

У Франківську за участю професора, головного спеціаліста МОЗ в галузі терапії Василя Нетяженка відбулася обласна конференція для лікарів “Інструменти управління якістю медичної допомоги”.

“Мета зустрічі – впровадження сучасних методів діагностики і лікування в систему охорони здоров’я, які базуються на нових протоколах. Якщо раніше у нас були базові знання і кожен лікар залежно від своєї кваліфікації обирав метод і спосіб лікування, то тепер ми практикуємо інший підхід. Практикуючі лікарі повинні користуватися протоколами, які затверджені МОЗ і в яких зосереджений досвід усіх спеціалістів галузі – в Україні та Європі. Відхилення від протоколу лікування дозволяється робити тільки, зважаючи на індивідуальний перебіг хвороби у пацієнта“, – пояснив Василь Нетяженко, пише КУРС.

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Нові стандарти в наданні допомоги пацієнтам терапевтичного профілю зосереджені в 122 уніфікованих протоколах – документи опубліковані на сайті Державного експертного центру. Протоколи визначають алгоритм надання допомоги з основних захворювань, у них розділені рівні надання допомоги – первинний, вторинний і третинний, виписані взаємозв’язки між цими рівнями і чітко визначені обов’язки лікаря на кожному з них, пояснила головний терапевт області Лариса Боришкевич.

Нагадаємо, нещодавно МОЗ офіційно попередив про зміни у підході до лікування вірусних інфекцій – грипу і сезонних ГРВІ.

За словами головного терапевта МОЗ, спеціальні вітаміни та імуномодулятори не мають значення в профілактиці та лікуванні грипу. Так само як цибуля і часник, які нібито треба їсти щодня, відзначив Василь Нетяженко.

“В протоколах чітко написано, які препарати застосовують, коли з’являються перші ознаки грипу та ГРВІ, їх немає у вільному продажу, вживати їх можна тільки за приписом лікаря. Відтак важливо звертатися до лікарів, щоби не допустити до розвитку ускладень. І вакцинуватися“, – вважає головний терапевт країни.

“Поки що говоримо про підвищену захворюваність на ГРВІ і поодинокі випадки грипу, – описує ситуацію на Прикарпатті Лариса Боришкевич. – Поки що у нас немає важких реанімаційних хворих, тобто немає ускладнень від власне грипу. Можемо вважати, що маємо справу з сезонними вірусними інфекціями“.

За словами головного спеціаліста з терапії Департаменту охорони здоров’я ОДА, на цей час більшість хворих – діти молодшого віку, до 40% від загального числа. І їх кількість продовжує зростати.

“Рекомендації з профілактики ГРВІ та грипу: не відвідувати місця скупчення людей, мити руки з милом після громадського транспорту та будь-якого громадського місця. Не переохолоджуватися. Вдома потрібне часте прибирання, провітрювання, миття поверхонь. Що стосується лікування, то за протоколами єдиним препаратом, дія якого доведена при лікуванні грипу, є озельтамівір. Зараз ми отримуємо цей препарат в мережу лікувальних закладів області – постачання почнеться з 15 грудня. Це імпортний препарат, його закупило МОЗ. Також в аптеках з’явилася вакцина. За сучасними рекомендаціями в період підвищеної захворюваності щеплюватися не заборонено“, – додала Лариса Боришкевич.