Бюджети об’єднаних громад зросли утричі

У приміщенні Івано-Франківської облради відбулася фахова майстерня для представників районних і обласних рад Прикарпаття, на якій обговорили особливості формування взаємовідносин державного та місцевих бюджетів на 2017 рік в умовах децентралізації.

Також у тренінгу взяли участь ініціатори утворення об’єднаних громад Прикарпаття, у яких відбудуться вибори 18 грудня цього року, бухгалтери сільських рад ОТГ, регіональні консультанти з юридичних і бюджетних питань (проект “ПУЛЬС”, який впроваджує Асоціація міст України за підтримки USAID) Марія Баран та Юрій Стефанчук, координатор обласного Офісу реформ Руслан Панасюк та ін., пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Захід відбувся в рамках Проекту “Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні” (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України у партнерстві з Українською асоціацією районних та обласних рад (УАРОР) за фінансової підтримки USAID.

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Про новації бюджетного законодавства в контексті децентралізації, як вони вплинуть на діяльність місцевого самоврядування розповіла присутнім експерт УАРОР з фінансів та бюджетів, доктор наук з державного управління Яніна Казюк, яка модерувала захід.

Обговорюючи особливості формування взаємовідносин державного та місцевих бюджетів на 2017 рік з учасниками заходу, Яніна Казюк акцентувала на підходах до розрахунків міжбюджетних трансферів (освітньої та медичної субвенції), джерелах фінансування субвенції, формуванні інфраструктурної субвенції для ОТГ тощо. Експерт розповіла про практичні аспекти формування місцевих бюджетів в умовах програмно-цільового методу, на який з 2017 року переходять всі місцеві бюджети, що мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Крім того, з учасниками заходу детально обговорено основні принципи та порядок формування, складання і виконання місцевих бюджетів, законодавчо-нормативну базу, яка регулює бюджетний процес, міжбюджетні відносини, порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, а також стан та динаміку фінансових показників місцевих бюджетів України і об’єднаних територіальних громад за перше півріччя 2015 та 2016 років. Модератор поділилася власним практичним досвідом та звернула увагу на помилки, які часто допускають учасники бюджетного процесу.

“Реформа місцевого самоврядування розпочалася з бюджетної децентралізації. – наголосила Яніна Казюк. – Тобто з передачі фінансових ресурсів на місця, що дало можливість об’єднувати територіальні громади. За перше півріччя 2016 року, порівняно з першим півріччям 2015 року, власні ресурси місцевих бюджетів в Україні загалом зросли в 1,5 раза, а зокрема об’єднаних територіальних громад – втричі. А це говорить про те, що процеси бюджетної децентралізації відбуваються, органи місцевого самоврядування мають кошти і можливість повноцінно виконувати свої повноваження і відповідати перед громадою за результати своєї діяльності”. За словами експерта, дуже важливо, щоб потреби об’єднаних громад, в яких цього року відбудуться вибори, було враховано у Держбюджеті – 2017. Тобто аби вони з нового року вийшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом і виконували свої фінансові повноваження, які передбачені для них так, як і для міст обласного значення.

Регіональний консультант з бюджетних питань Юрій Стефанчук (проект “ПУЛЬС”, який впроваджує Асоціація міст України за підтримки USAID) наголосив на недосконалості проекту Державного бюджету на 2017 рік, який парламент схвалив у першому читанні, оскільки в освітній та медичній субвенціях не враховано видатків на енергоносії і заробітну плату адміністративному та обслуговуючому персоналу. А це призведе до того, наголосив експерт, що об’єднані територіальні громади, які ще не повністю стали на ноги, будуть змушені спрямовувати свої власні надходження на ці видатки. А це відповідно зменшить можливості для соціально-економічного розвитку громад.

Заступник директора департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації Ганна Качур під час дискусії підкреслила, що громадам потрібно об’єднуватися, оскільки це дає їм відчутні бюджетні переваги.