Бюджет-2017: заклали зростання економіки, зарплат і пенсій

Кабмін склав кошторис на наступний рік: лікарям заклали зарплати по 8 тисяч гривень, стипендії профінансують. Експерти: зростання економіки в 3% реальне, а якщо грошей не вистачить, допоможуть нові інвестиції.

Вчора ввечері Кабмін затвердив проект Бюджету-2017 і передав до Верховної Ради. За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, зростання дохідної частини наступного року становитиме 16,7%, а зростання ВВП, як і обіцялося, 3%, пише Сегодня.

Сюрприз для міністрів.

За лаштунками Кабміну міністри коментувати бюджет відмовилися, взявши “тайм-аут” на пару днів, щоб вивчити показники, оскільки до презентації знали дані лише за своїми відомствами, але загальної картини не бачили. Джерела “Сьогодні” в уряді зазначають, що більшість цифр в ході роботи над держкошторису постійно допрацьовувалися, і для багатьох презентація стала сюрпризом. Самі міністри не виключають, що по дорозі до ВР частина показників може зміниться.

Доходи і витрати.

Прогнозується зростання економіки наступного року в 3% (зараз 1%). При цьому, як повідомили джерела “Сегодня”, курс долара в робочій версії встановлено на рівні 27,4 грн, а до кінця наступного року може становити 27,7 грн за долар. Нагадаємо, в бюджетній резолюції значилася цифра 27,2 грн (цього року було закладено коридор 24,1-24,4 грн, на ділі – вище). Водночас уряд все-таки знизив граничний обсяг дефіциту бюджету – він становитиме 3% ВВП. “У нас 2016 року були обмеження, що дефіцит повинен бути не більше 3,7%. У бюджеті 2017 року, відповідно до наших зобов’язань (перед МВФ. – Авт.), дефіцит не повинен перевищувати 3% ВВП. І така норма зберігається – у нас дефіцит 77,5 млрд грн”, – сказав Гройсман.

Витрати уряд встановив на рівні 790 млрд грн. А дохідна частина бюджету становитиме 876,9 млрд грн. 2016-го ця цифра була майже на 17% менше – 749 млрд грн.

За словами економіста Івана Нікітченка, заявлені 876 млрд – це не чистий, а зведений бюджет, куди входять також і внутрішні перекази між місцевими бюджетами. У реальності цифра доходів держкошторису буде порядку 712 млрд грн.

ОБОРОНА І СОЦІАЛКА.

Розповів прем’єр і про те, скільки виділятимуть коштів на основні напрямки 2017-го. Так, на оборону і безпеку країни направлять 5% ВВП (129 млрд грн), що на 14,5 млрд грн більше, ніж цього року. Фонд енергоефективності отримає близько 3 млрд грн, а Фонд державного розвитку регіонів збільшать до 9 млрд грн.

Окремо прем’єр зробив акцент на тому, що наступного року витрати на стипендії збільшаться на 576 млн грн, і вони становитимуть 5,8 млрд грн. МОЗ отримає 8,2 млрд грн.

Гройсман також розповів, на скільки збільшать зарплати лікарів і вчителів. Так, середній оклад педагогів до кінця наступного року повинен становити 6000 грн (сьогодні – 4124 грн), а лікарів з усіма надбавками – 7910 грн (з 1 травня 2016 року став 6275 грн). При цьому, як підтвердили наші джерела в уряді, загальне зростання зарплат і пенсій протягом майбутнього року становитиме не менше 10%.

ОЦІНКА.

Експерти зазначають, що хоча транш МВФ потрапить лише в резерви Нацбанку, а не піде безпосередньо на потреби бюджету, це дозволить стабілізувати курс гривні. “Те, що МВФ надав Україні транш у $ 1 млрд, є хорошим знаком для іноземних інвесторів. Тому можна очікувати, що країна активніше залучатиме кошти від іноземних партнерів. Тому зростання в 3% цілком реальне”, – вважає економіст Іван Нікітченко.

Без участі інвесторів “виростити” ВВП буде вкрай складно. В цьому разі напевно знову заговорять про зростання податків, побоюються економісти.

Експерт агентства “МПП Консалтинг” Павло Мельник каже, що зростання економіки може стати реальним, якщо влада продовжуватиме реформи з енергозбереження, інфраструктури, децентралізації: “Це допоможе вивести економіку з тіні, забезпечити підтримку малому і середньому бізнесу і реалізувати перспективні стартапи від іноземних інвесторів”. Ці пріоритети вчора в своєму виступі озвучив і прем’єр.