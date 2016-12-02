Бус із 60-ма незаконно зрубаними ялинками затримали на Верховинщині

Працівники поліції напередодні пізно увечері виявили у селі Красник автомобіль “Мерседес Бенц”, завантажений 60 хвойними деревцями, на які водій не мав жодних супровідних документів.

Бус під керуванням 28-річного непрацюючого жителя району група швидкого реагування зупинила близько 22 год. 40 хв., інформують ”Вікна” з посиланням на управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області.

Чоловік переконував правоохоронців, що придбав ялинки в одному з гірських сіл, а згодом планував перепродувати їх в іншому регіоні.

Оскільки вантаж перевозився без необхідних для його транспортування документів, водія та машину правоохоронці доставили до Верховинського відділення поліції.

За цим фактом наразі проводиться перевірка.