Британським медикам вперше вдалося побороти ВІЛ-інфекцію у людини

У Британії вченим вдалося вперше вилікувати людину від ВІЛ-інфекції.

Від хвороби вилікувався 44-річний британець, повідомляє УНН.

Пацієнт став першим із 50 осіб, які успішно пройшли спеціальну противірусну терапію.

Успішні результати стали наслідком спільної роботи вчених з Оксфордського і Кембриджського університетів, а також Університетського та Королівського коледжів Лондона.

За словами медиків, завдяки новому методу, можна відстежувати і знищувати ВІЛ одразу в цілому організмі, а не тільки в тих місцях, де вірус найактивніший.

Результати дослідження показали, що вміст вірусу в крові після проходження терапії виявився таким малим, що це призвело до негативних результатів аналізів.

Втім, на сьогодні учені зазначають, що запропонована ними терапія поки що проходить випробування і не призначена для широкого клінічного застосування.