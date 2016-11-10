Британська співачка і володарка “Grammy” Джосс Стоун заспівала українську народну пісню

Британська співачка і володарка премії “Grammy” Джосс Стоун заспівала українську пісню разом з гуртом “Dvoe”.

Нещодавно Джосс була в Києві з концертом. Як виявилося, у кожній з країн свого великого світового турне співачка шукає музикантів, щоб зіграти джем та краще пізнати місцеву культуру, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Tabloid.

В Україні цими музикантами стали Оля Діброва і Артем Угодніков з гурту “Dvoe”.

Отримавши запрошення Стоун, українці покликали співачку та її команду на свою студію на території Центру Довженка в Києві.

Результатом джему стало відео, на якому Джосс, її бас-гітарист, Діброва та Угодніков виконують українську народну пісню “Ой за гаєм зелененьким”.