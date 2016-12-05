Брати Капранови у Коломиї представлять новий роман

Про це повідомляє прес-служба Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського, пише Дзеркало Коломиї.

“Забудь-річка” – найновіший історичний роман, який Брати Капранови привезуть коломийській читацькій аудиторії у рамках свого літературного турне, організатором якого виступає мистецьке об’єднання “стендаЛь”.

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У романі, як зазначають самі автори, переплелися долі трьох, що з плином років “…стали фактично однією потрійною долею – долею українця на Другій світовій війні. Назва роману походить від старого язичницького символу – Забудь-річки, що розділяє світ живих та світ мертвих. Саме така Забудь-річка протікає між поколіннями в кожній українській родині“.

Захід відбудеться 9 грудня, о 13:00 год. у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського.