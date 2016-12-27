Бойовики звільнили з полону прикарпатську журналістку Ольгу Сворак

Представники самоназваної “ДНР” сьогодні вранці передали керівнику українського Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану двох заручниць.

Про це Громадському повідомив Володимир Рубан, пише “Дзеркало Коломиї” із посиланням на Громадське.

Процедура пройшла між окупованими Донецьком і Макіївкою. Вони передали Рубану Анжеліку Преснякову та прикарпатську журналістку Ольгу Сворак.

За словами Рубана, передача Преснякової і Сворак “сприятиме прискоренню процесу обміну полоненими в Донбасі”.

Як повідомив Громадському заступник міністра оборони Василь Будик, далі жінок передадуть Службі безпеки Укураїни, поблизу Майорська Донецької області.

В СБУ повідомили, що затримана бойовиками “ЛНР” журналістка Ольга Сворак допомагала тим, хто знаходиться на лінії зіткнення на Донбасі.

За даними СБУ, бойовики на Донбасі 110 українських заручників.