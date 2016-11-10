Боєць АТО з Прикарпаття за допомогою лікарів Іспанії став на ноги. ФОТО+ВІДЕО

— То дуже нелегкий та довгий процес. Але волі та витримки у Олега вистачить на нас усіх. Молодець! Тримайся, друже! — йдеться у дописі про Олега Івахнюка.

Раніше повідомлялося, що на реабілітацію “майданівця” та пораненого учасника АТО з Прикарпаття потрібно зібрати 6000 євро.

Також Віктор Казмірук оприлюднив відео, як калушанин наполегливо працює на сеансах реабілітації.







Раніше йшлося, що Олег Івахнюк подолав страшну інфекцію, вилікував пролежні, йому придбали ортези, лікарі проводять інтенсивну реабілітацію. Олег робить більший прогрес, ніж сподівались, він самостійно може переміститись у ванну, одягнутись, але ще потрібна маленька операція та декілька місяців реабілітації, що вартує більше 6000 євро, повідомила волонтер Єлизавета Ем.

Реквізити для допомоги: 4149 4978 0992 1416 (Івахнюк Олег Петрович).

Калушанин Олег Івахнюк служив у лавах батальйону “Донбас” і 18 липня 2014 року був поранений під Попасним Луганської області.

4 липня Олега привезли в Харківський військовий госпіталь і зробили першу операцію. З того часу почалася довга боротьба за життя — параліч нижньої частини тіла, інфекція, яка потрапила в спинний мозок, понад 20 операцій.

Рік тому поранений Олег відлетів до Іспанії на лікування, де нарешті вдалося впоратися з інфекцією, яка не давала можливість зробити важливу операцію по установці імпланта на місце, де після поранення не було кістки. Реабілітація проходить успішно, є шанс, що Олег зможе ходити.