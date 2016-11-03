Богдан Станіславський: “За рік вдалося зробити потрібні та важливі кроки”

Насамперед, щиро вдячний кожному, хто рік тому мене підтримав своїм голосом на виборах депутатів до Івано-Франківської обласної ради, голосуючи за “Об’єднання “САМОПОМІЧ”. Також дякую тим, хто виявив свою громадянську позицію і взагалі взяв участь у голосуванні у 2015 році. Адже це свідчить про те, що нам з Вами важливе майбутнє України, майбутнє Івано-Франківщини, завтрашній день наших міст і сіл.

За один рік, що минув, вдалося зробити потрібні і важливі справи в рамках повноважень депутата та секретаря постійної Комісії обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства.

Також протягом року, що минув, були різноманітні звернення від громадян в дні депутатських прийомів, які відбувались кожен третій четвер місяця в селищі Обертин та в місті Тлумач. Крім того, у квітні та жовтні 2016 року проводив виїзні прийоми громадян у селах Гостів, Прибилів, Пужники, Бортники, Хотимир, Жуків, Гавриляк, Гарасимів, Підвербці, Живачів, Ісаків, Петрів, Сокирчин. Загалом особисто звернулось більше 50 осіб.

За результатами таких прийомів подано відповідні депутатські звернення та клопотання. Всього за рік, що пройшов, подано більше 35 депутатських звернень та клопотань.

Серед найбільш поширених питань відзначу ті, що стосуються земельних паїв: а саме питання витребування раніше незатребуваного земельного паю, успадкування права на пай та інші.

Громадяни села Бортники звертались із колективними заявами із критикою якості роботи громадського транспорту по напряму “Івано-Франківськ – Бортники”.

Ще раз хочу привітати громаду села Сокирчин, представники якої у квітні 2016 року звертались із проханням зберегти сільську школу . І це вдалося зробити. Зараз тут навчається 36 учнів.

Працював над тим, щоб звернути увагу обласної влади на соціальні установи і відремонтувати дитячий садок в тому чи іншому населеному пункті, сільський клуб, школу, розглянути питання будівництва водоочисних споруд, централізованої системи водовідведення та водопостачання.

І якщо у лютому 2016 року мова йшла про потребу хоча б розглянути питання ремонту дитячого садка в селах Гостів, Нижнів та у селищі Обертин, то станом на жовтень 2016 року приміщення і гостівського, і нижнівського дошкільних навчальних закладів відремонтовані. Швидко вдалося вирішити питання з приміщенням, в якому працювало жуківське відділення «Укрпошти» і яке перебувало в аварійному стані.

Для участі у VII Конкурсі проектів та програм Івано-Франківської обласної ради, оголошеному навесні цього року, допомагав підготувати проект для заміни вікон громаді села Гарасимів, проект централізованого водопостачання для селища Обертин.

Маю намір також окремо зупинитись на злагодженій роботі громади села Гончарів, де трохи менше року тому наприкінці листопада відбулось урочисте відкриття поховання для воїнів УПА, які загинули в боротьбі за Україну. На початку 2016 року жителі цього ж села звертались із питанням необхідності ремонту приміщення сільського клубу та бібліотеки. І завдяки їх активності та небайдужості спільними зусиллями нам вдалося зробити всі заплановані роботи на достойному рівні і урочисто відкрити відремонтоване приміщення у Великодні свята.

Відновлено роботу свердловини в селі Прибилів. Прокладено дорогу для виїзду до рекреаційної зони біля річки Дністер у селі Підвербці. До речі, в цьому селі зараз ведуться роботи із будівництва водопроводу. Є позитивні результати і в питанні будівництва водоочисних та каналізаційних мереж у селищі Обертин.

Зараз на етапі завершення ремонт дороги у селі Живачів, а ще у квітні громада цього села зверталась до мене, як депутата Івано-Франківської обласної ради, із скаргами на незадовільне дорожнє покриття.

Все ж, знаю, що деякі питання залишаються відкритими. Це і питання реконструкції дитячого садка в селищі Обертин, і ремонт приміщення сільського клубу в селах Петрів та Сокирчин. Хоча у селах Жуків та Прибилів цей процес вже розпочато, тривають ремонтні роботи. Необхідно також продовжити роботу і знайти можливість добудувати спортивний майданчик зі штучним покриттям біля школи в селі Прибилів. На початковому етапі зараз також облаштування спортивних майданчиків в селах Яківка та Підвербці.

Відкритими є і питання водопостачання для Бортниківського НВК, і ремонту пральні Територіального центру для постійного проживання непрацездатних громадян в селі Петрів та інші.

Над ними буду обов’язково працювати, буду намагатись їх вирішувати.

Серед знакових подій за минулий рік також відзначу Фестиваль колядок та Свято Маланки, які пройшли в січні цього року в селищі Обертин. Серед гостей був і голова депутатської фракції Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ” у Верховній Раді України Олег Березюк. А під час наступного візиту Олега Романовича у серпні 2016 року вдалося обговорити з ним проблему заборгованості по заробітній платі вчителям Тлумацького району. І саме Олег Березюк з трибуни Верховної Ради наголосив на необхідності вирішити цю проблему, звертаючись до уряду.

І важливо, що ми були почуті. Заборговану заробітну плату вчителі таки отримали.

Вітаю також успішно реалізовану нашу спільну ініціативу щодо відновлення роботи комунального підприємства “Комунальник”. Завдяки цьому кроку створено близько 20 робочих місць. Підприємство вже успішно реалізувало кілька проектів. Серед них: капітальний ремонт приміщення сільського клубу та бібліотеки в селі Гончарів, облаштування скверу в центрі селища Обертин, асфальтування доріг у Тлумацькому районі та інші. Адже загальний обіг коштів цього комунального підприємства вже перевищує 1мільйон гривень.

Окремої уваги вартує і відкриття пам’ятника Тарасу Шевченку та Небесній Сотні в селищі Обертин у червні 2016 року. І це також приклад об’єднання зусиль громади та влади, меценатів та благодійників, всіх небайдужих людей.

Підтримав ініціативу жителів Тлумача, волонтерів “Об’єднання “САМОПОМІЧ” і у серпні 2016 року вдалося відреставрувати дитячий майданчик та доповнити його спортивними тренажерами.

На початку вересня цього року у складі офіційної делегації від Тлумацького району був на святі квасолі у гміні Заклічин Тарновського повіту, Республіка Польща. Щорічний фестиваль такого рівня збирає туристів з усього світу. Ще раз переконався, що успішні села є запорукою успіху держави загалом.

У жовтні в Обертині пройшов Фестиваль капусти, на який приїхали представники 15 сільських громад, щоб взяти участь у ярмарку. А фольклорні колективи підготували цікаву концертну програму. Адже і працювати, і святкувати потрібно разом, громадою.

Безперечно, ще маю багато планів та цілей. Робота триває щодня.

І дух громади, її енергія завжди важливі для успіху починань.

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ, депутат Івано-Франківської обласної ради

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