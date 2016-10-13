Благодійний фонд “Покуття” відкрив комп’ютерні класи ще у трьох школах на Коломийщині. ФОТО

Благодійний фонд “Покуття” відкрив комп’ютерні класи ще у трьох школах на Коломийщині....

Міжнародний благодійний фонд “Покуття”, створений за ініціативи народного депутата, уродженця Коломиї Андрія Іванчука, продовжує комп’ютеризацію місцевих шкіл.

За понад рік існування фонду вже майже половину навчальних закладів міста меценати забезпечили комп’ютерами. Зокрема, їх отримали учні СШ №1, ЗОШ №2, природничо-математичного ліцею та гімназії ім. М. Грушевського.

Сьогодні БФ “Покуття” відкрив комп’ютерні класи у ще двох школах Коломиї – ЗОШ №5 та ЗОШ №10.

Як пообіцяють у фонді, такі подарунки отримають усі школи міста.

“До кінця року плануємо закінчити комп’ютеризацію всіх шкіл в Коломиї, – наголосив Андрій Іванчук. – Чому саме комп’ютерні класи як подарунок? Ми бачимо, як прогресивно змінюється світ, а Україна славиться талановитими людьми, особливо в галузі інформатики й посідає третє місце у світі”.

Як зазначає Андрій Іванчук, фонд “Покуття” був ініційований з метою створення комфортних умов для розвитку дітей.

Також сьогодні БФ “Покуття” відкрив перший комп’ютерний клас від фонду у районній школі. Його отримала Печеніжинська середня школа.

“Сьогодні ми відвідали Печеніжинську тергромаду і були дуже вражені керівництвом, тією командою, яка зуміла об’єднати довкола себе села. І неможливо стояти осторонь їхнього бажання змінити життя у їхній громаді”, – сказав Андрій Іванчук.

Після завершення комп’ютеризації коломийських шкіл у планах фонду “Покуття” забезпечити комп’ютерними класами усі школи Коломийського району, а в перспективі – і Городенківщини.

Також БФ “Покуття” зараз проводить ремонтні роботи у Коломийському геріатричному будинку по облаштуванню кухні та пральні. За фінансування фонду триває теж облаштування християнського дитячого садочка при Катедральному соборі УГКЦ.