Бійців батальйону “Івано-Франківська” судять за затримання п’яних СБУ-шників

Співробітники СБУ та Первомайського військкомату в цивільному одязі і на цивільному автомобілі Тойота Кемрі намагалися проїхати через блокпост на в’їзді в Маріуполь з боку Мелекіно.

Документи пред’являти відмовилися, представившись військовими і СБУ-шниками при виконанні, тому їм за процедурою було поставлено питання:

– Пароль?

Сидівший за кермом п’яний майор СБУ В’ячеслав Кравченко озвучив старий пароль, після чого чергові на блокпосту бійці батальйону “Івано-Франківськ” зажадали, щоб всі вийшли з автомобіля. Майор Кравченко вийшов з пістолетом ПМ, який демонстративно зняв із запобіжника, пише Фіртка з посиланням на infokava.

Далі бійці “Івано-Франківська” теж діяли за інструкцією – спочатку чергу в повітря, а потім СБУ-шники і співробітники військкомату по разу вдарилися об асфальт, та так і лежали до прибуття опергрупи. Зброю у них відібрали.

Все відбулося ввечері 14 жовтня, в День захисника України, що пояснює п’яних есбеушників і військкомів. А зараз СБУ намагається пресувати бійців за перевищення повноважень, відкриті кримінальні провадження, почався суд.

Чергове засідання суду заплановано на сьогодні.

У крові майора СБУ В’ячеслава Кравченко було виявлено 1,33 проміле, що він і демонструє на відео.