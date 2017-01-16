Бійців АТО, які отримали інвалідність, змушують проходити перекомісію

Бійців АТО, які отримали інвалідність, змушують раз на рік проходити перекомісію.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав Олег Кіращук.

“Пишу на прохання мого бойового побратима Миколи Капланчука, важкопораненого 19.10.2014 року при спробі доставити боєкомплект на 32-й блокпост, який перебував в оточенні. Микола провів майже 3 доби між загиблими вояками… інвалід II групи… нагороджений орденом “За мужність III ступеня”, відзнаками “Захиснику України від московської агресії”, “За бойову звитягу”, “Учаснику АТО”.

Цей допис – не прохання допомоги, а – крик душі.

Справа в тому, що в українській горе-медицині існує поняття “перекоміся”- інвалід повинен з певним інтервалом (рік) проходити обстеження у лікарів – чи, часом, замість імплантованих кісток не з’явилися (не виросли) справжні кістки … я так розумію – безногих (безруких) мають перевірити – чи не виросла нова нога чи рука (!?) Внаслідок непорозумінь і бюрократії через цю горезвісну “перекомісію” Микола не отримуватиме пенсію на протязі кількох місяців, відповідно – його сім’ї, в склад якої входять 2-є малолітніх дітей, доведеться дуже сутужно в цей період… Я попросив у Миколи №№ його банківських карт – але він відмовився їх надати, і наголосив – це не прохання про допомогу, а – швидше, крик душі.

Прикро…” – написав Олег Кіращук.

Більше про Миколу Капланчука читайте тут.