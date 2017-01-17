“Битва вертепів” відбулася на Прикарпатті. ФОТО

Професійні та аматорські колективи міст і сіл Івано-Франківської області мали змогу позмагатися на фестивалі “Битва вертепів”, який відбувся в селі Підгір’я, Богородчанського району.

“Такий фестиваль проводиться вперше. Організували його за приватної ініціативи. І дуже приємно, що люди, які належать до сфери бізнесу, хочуть інвестувати в культуру українства свої ресурси. Фішка фестивалю в тому, що тут виступило багато аматорських колективів. Більшість учасників – люди, які щодня займаються певною роботою, чи господаркою, а на свята мають змогу перевтілитися на персонажів вертепу і згадати ту сокровенну українську особливість – прославляти Господа Бога в театралізованому дійстві, яке називається вертеп”, – розповів співорганізатор фестивалю, ведучий різноманітних заходів Олег Андрухів, передає Фіртка.



Для участі в “Битві вертепів” зареєструвалося десять вертепів. Організатори сподіваються, що наступного року фестиваль буде масштабнішим і з часом досягне всеукраїнського, а можливо, і міжнародного рівня.

“За часів мого дитинства вертеп був чимось особливим. Ми цілий рік чекали Різдва, готувалися до нього, збиралися після школи і проводили репетиції, робили костюми. Зараз можна піти і купити все готове, а тоді все клеїли з кольорового паперу та картону. Цілий рік збирали позлітку з шоколадок, щоб зробити корони царям. А наші вчителі бігали по вулицях і ганяли колядників. Можливо, тому що святкувати Різдво колись забороняли, вертепів було більше.. Тепер ніхто нічого не забороняє, а в селах на Різдво нікого не видно на вулицях, всі сидять по хатах”, – каже голова журі фестивалю, народний артист України Ярослав Борута.

На перше місце фестивалю, за балами, яке виставило журі, претендувало двоє колективів – вертеп села Гвізд (Надвірнянський район) та вертеп Продюсерського центру “Star Team”. Тому було оголошено додаткове змагання, своєрідний батл. Цим конкурсантам запропонували виконати акапельно “Щедрик”, а рішення про переможця приймали глядачі.

Таким чином, переможцем фестивалю “Битва вертепів” став вертеп “Star Team”. Друге місце розділили вертеп села Гвізд (Надвірнянський район) та вертеп Молодіжної християнської спільноти ім. Григорія Хомишина (Богородчани).

Третє місце отримали колядничий гурт “Молодіжка” Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання (Івано-Франківськ) та вертеп села Бабче, Богородчанського району.