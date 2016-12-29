Біля багатоповерхівок на Петлюри-Лисенка встановили різдвяні ялинки. ФОТО

Сьомий рік поспіль перед різдвяно-новорічними святами депутат Коломийської міськради Ігор Ільчишин встановлює ялинки на подвір’ях біля багатоповерхівок округу.

Цього року, зважаючи на катастрофічну ситуацію з вирубкою лісів, вирішив встановити штучні ялинки. Їх закупив у місцевого виробника – у Великому Ключеві.

До прикрашання зелених красунь долучилися самі мешканці мікрорайону.

“Приємно те, що люди щороку чекають на ялинку й самі беруть ініціативу у свої руки по прикрашанню”, – розповідає Ігор Ільчишин.

Для ялинки у подвір’ї на вул. Петлюри принесла власні іграшки мешканка багатоповерхівки Ліліана Одосій. Жінка каже, що ця ялинка у дворі є найбільшою радістю особливо для найменших мешканців округу.

Встановили ялинку й у подвір’ї будинків на вул. Лисенка, 1 та Січових Стрільців, 23, де мешкає майже тисяча коломиян. Тут її прикрасили на території недобудованого майданчика, зведення якого провели раніше за фінансування депутата від округу І. Ільчишина.

Нині мешканці сподіваються, що міська влада посприяє та виділить у 2017 році необхідні кошти для завершення майданчика. Бо цьогоріч цим людям влада у фінансуванні відмовила.

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК