Білорусів, які хотіли збути тисячу євро в Коломиї, арештували

Поліція заарештувала білорусів, які 17 грудня хотіли поміняти в Коломиї фальшиві євро. Їм оголосили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Як відомо, 17 грудня касир пункту обміну валют в Коломиї повідомив поліцейським, що невідомий чоловік намагався поміняти дві купюри номіналом по 500 євро на гривні. У них чоловік побачив ознаки підробки. Правоохоронці встановили, що до злочину причетні двоє громадян Білорусі, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГУНП в Івано-Франківській області.

Коли в касира виникли сумніви у справжності купюр, один із чоловіків розірвав сім банкнот по 500 євро, які мав при собі. Викинув також ті, які повернув касир.

На місці події поліцейські знайшли та вилучили розірвані купюри.

Згодом правоохоронці встановили, що білоруси також намагалися збути фальшиві євро і магазинах Тисмениці.

Їм оголосили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.