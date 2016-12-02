Білорус опублікував барвисте відео про Україну з 30 тисяч світлин. ФОТО+ВІДЕО

Білорус зробив більше 30 тисяч фотографій в 10 містах і локаціях України, а потім опублікував змонтоване з них барвисте time-lapse відео.

Ян Медніс опублікував відео на своєму Youtube-каналі (Yan Mednis) і розповів УНІАН про процес створення роботи.

Бажаючи показати красу і туристичний потенціал України, білорус відвідав Київ, Одесу, Білгород-Дністровський, Херсон, Залізний Порт, Львів, Чернівці, Хотин, Кам’янець-Подільський і Бакоту.

За весь час він відзняв понад 30 тисяч фотографій з 227 ракурсів, з них він вибрав 103 знімки для відео. Потім Медніс витратив 5 місяців на стабілізацію, обробку кольорів і монтаж.

У результаті інтернет-користувачі можуть насолодитися чудовим time-lapse відео.