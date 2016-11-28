БФ “Покуття” взяв опіку над Коломийським геріатричним будинком: завершили ремонт складських приміщень та пральні

Міжнародний благодійний фонд “Покуття” та його фундатор – народний депутат Андрій Іванчук взяли опіку над геріатричним будинком. Співпраця фонду з пансіонатом триває вже понад півроку.

За кошти фонду вже капітально полагоджена кухня та придбане необхідне обладнання – меблі, холодильник, кухонні поверхні та посуд. А тепер відновлювальні роботи завершили у складських приміщеннях та пральні.

Пансіонат живе за рахунок коштів з державного бюджету, яких часто не вистачає. Тому заклад потребує доброчинної допомоги.

“Андрій Іванчук, перебуваючи в Коломиї, заїхав до нас подивитися на умови проживання, – розповідає директор пансіонату Роман Лазорко. – Після відвідин він подарував нам оснащення для кухні і разом з тим допоміг в ремонті”.

Нагадаємо, за понад рік існування фонду “Покуття” вже половину навчальних закладів міста меценати забезпечили комп’ютерами.

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