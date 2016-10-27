БФ “Покуття” відремонтував кухню у Коломийському геріатричному будинку, на черзі — складські приміщення та пральня. ВІДЕО

БФ “Покуття” відремонтував кухню у Коломийському геріатричному будинку, на черзі — складські...

У Коломийському геріатричному будинку триває ремонт. Вже капітально полагоджена кухня, а тепер відновлювальні роботи відбуваються у складських приміщеннях та пральні.

Директор закладу каже, все завдяки народному депутату Андрієві Іванчуку та Міжнародному благодійному фонду “Покуття”, які взяли опіку над геріатричним будинком.

Як повідомляли, до свята Покрови благодійний фонд “Покуття” відкрив комп’ютерні класи у трьох школах на Коломийщині. За понад рік існування фонду вже майже половину навчальних закладів міста меценати забезпечили комп’ютерами.