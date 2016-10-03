БФ “Покуття” продовжує комп’ютеризацію коломийських шкіл

Міжнародний благодійний фонд “Покуття”, створений за ініціативи народного депутата Андрія Іванчука, продовжує комп’ютеризацію місцевих шкіл. Вже майже половину навчальних закладів міста меценати забезпечили комп’ютерами.

Зокрема, їх отримали учні СШ №1, ЗОШ №2, природничо-математичного ліцею та гімназії ім. М. Грушевського.

Вже у жовтні ще дві школи отримають від БФ “Покуття” нові комп’ютерні класи – це ЗОШ №5 та ЗОШ №10.

Також комп’ютерний клас відтепер матиме Печеніжинська ЗОШ.

Як обіцяють меценати, надалі такі подарунки отримають усі школи Коломиї.

“У планах фонду, – зазначив Андрій Іванчук, – оснащити новими комп’ютерними класами кожну школу у Коломиї. Робота триватиме, доки ми не забезпечимо цим всю Коломию. За понад рік існування фонду майже половина шкіл міста отримала комп’ютерні класи. У жовтні комп’ютерні класи отримають ще дві школи”.

Також БФ “Покуття” зараз проводить ремонтні роботи у Коломийському геріатричному будинку по облаштуванню кухні та пральні. Також за фінансування фонду триває облаштування християнського дитячого садочка при Катедральному соборі УГКЦ.