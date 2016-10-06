БФ “Покуття” оголосив конкурс на кращий ескіз лавок відпочинку біля фонтана

Міжнародний благодійний фонд “Покуття” оголошує конкурс на кращий ескіз лавок біля світло-музичного фонтана у середмісті.

Як і обіцяли меценати, після встановлення водограю завершать благоустрій території довкола нього. Зокрема, встановлять нові відпочинкові лавки на заміну старим, які зараз там розміщені. Також біля фонтана проведуть безкоштовний Wi-Fi.

Конкурс на кращий ескіз оригінальної лавки, яка повинна вписуватися в архітектурний ансамбль міста, оголосили до 12 жовтня. Це конкурс на створення цікавих і новаторських рішень для відпочинкових лавочок.

Роботи просять надсилати на електронну скриньку: mbf.pokyttia@gmail.com.

Деталі за номером телефону: (03433) 7 25 48.

Переможці отримають подарунки, а кращий проект буде втілено в життя.

Нагадаємо, 19 серпня з нагоди 775-річчя Коломиї Міжнародний благодійний фонд “Покуття” відкрив світло-музичний фонтан, який отримав назву “Водограй Любові”. Кошти з міського чи державного бюджету не залучали – всі роботи проводилися за фінансування фонду.

Як повідомляли, БФ “Покуття” також оголосив конкурс дитячих малюнків до свята Покрови.

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