Безвізу для України дали “зелене світло”

Посли Європейського Союзу дали зелене світло Раді ЄС для початку переговорів щодо лібералізації візового режиму з Україною.

Про це вчора повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк у своєму Twitter, пише Еспресо.

“Посли ЄС тільки що дали зелене світло Раді ЄС для початку переговорів щодо лібералізації візового режиму з Україною з Європарламентом. Але спочатку має бути домовленість щодо механізму призупинення (безвізових режимів для інших країн, – ред.)”, – йдеться в повідомленні.

Також про хороші новини з західного фронту написала нардеп від БПП Світлана Заліщук.

“Держави Європейського союзу домовилися сьогодні про ще один крок для скасування віз українцям“, – зазначила політик.

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